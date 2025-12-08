8 Dicembre, origini delle decorazioni natalizie: ecco il segreto delle palline sull’albero

L’8 dicembre è un giorno di grande importanza per la Chiesa Cattolica e in tutto il mondo cattolico, celebrandosi la solennità dell’Immacolata Concezione. Questa festività commemora la convinzione che la Vergine Maria sia stata concepita senza la macchia del peccato originale, pur essendo nata da genitori comuni.

L’Inizio ufficiale del periodo natalizio

Tradizionalmente, l’8 dicembre segna anche l’inizio ufficiale del periodo natalizio. In questa giornata, in molte case, si rispettano le usanze legate all’allestimento degli addobbi: è il momento in cui si tirano fuori da cantine e ripostigli il presepe e, soprattutto, l’albero di Natale, con tutte le sue decorazioni.

Tra luci, pastori e festoni, le “palline” sono un elemento decorativo immancabile.

Perché le palline sull’albero?

L’utilizzo delle decorazioni sull’albero di Natale è un’usanza che affonda le sue radici in tempi molto antichi, ben prima dell’affermazione del Cristianesimo. Già in epoca pre-cristiana si era soliti appendere decorazioni in occasione del solstizio d’inverno, come le corone sempreverdi, che si riteneva potessero “tenere fuori gli spiriti maligni”.

Nell’antica Roma, durante il periodo dei “Saturnali” – le celebrazioni in onore di Saturno che iniziavano intorno al 17 dicembre – i templi venivano addobbati con abeti. È in questo contesto storico che si individua l’origine dell’albero decorato, tradizione che in seguito è diventata un simbolo del Natale.

Dalla simbologia biblica alle moderne palline

Con l’avvento del Cristianesimo e l’avvicinarsi del Natale, l’usanza continuò ad affermarsi. Chiese e piazze venivano decorate con alberi o piramidi di legno, abbelliti con vari elementi. Arbusti come il ciliegio o il biancospino, o alberi di medio fusto, venivano adornati con carta, candele e, in particolare, mele rosse.

Presto si affermò l’uso dell’abete, le cui pigne venivano decorate proprio con le mele rosse, il cui colore creava un contrasto vivido con il verde della pianta. La mela aveva anche un profondo simbolo biblico, legandosi alla storia di Adamo ed Eva, anticamente celebrati il 24 dicembre. Questa antica tradizione è giunta fino a noi: le mele originali si sono evolute nelle palline di vari materiali (vetro, plastica, ceramica) che oggi adornano l’albero.

Non solo palline

Oltre alle palline, gli addobbi moderni includono spesso dolciumi, nastri, ninnoli, personaggi natalizi e le immancabili luci, sebbene le palline rosse rimangano l’elemento decorativo essenziale di un albero di Natale tradizionale.