Salerno, l’incubo dei furti continua: svaligiata casa in via Gonzaga mentre i proprietari dormono

Ennesimo furto in abitazione a Salerno: in via Gonzaga i ladri entrano dal balcone all'ultimo piano e rubano gioielli e valori mentre la famiglia dorme. Indaga la Polizia

La città di Salerno continua a fare i conti con un’ondata di microcriminalità che non sembra arrestarsi. L’ultimo episodio, che ha destato particolare preoccupazione per le modalità d’azione, si è consumato nelle scorse ore in un appartamento situato in via Gonzaga. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte, riuscendo a svaligiare l’abitazione mentre i proprietari erano immersi nel sonno, ignari di quanto stesse accadendo a pochi metri dai loro letti.

La dinamica dell’intrusione in via Gonzaga

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i ladri avrebbero pianificato il colpo con estrema precisione. I soggetti sono riusciti a raggiungere l’ultimo piano di un palazzo, introducendosi nell’appartamento attraverso il balcone. Una volta superata la barriera esterna, i criminali si sono mossi con estrema freddezza all’interno delle stanze, incuranti della presenza dei residenti. Il bottino è ingente: sono stati asportati gioielli, capi d’abbigliamento e diversi oggetti di valore.

Indagini in corso: l’analisi delle telecamere

La scoperta del furto è avvenuta soltanto al mattino, quando i proprietari, al risveglio, hanno trovato le stanze a soqquadro e hanno lanciato l’allarme.

Riforma Giustizia, Nordio a Salerno: “Separazione carriere naturale, pronti a superare il Codice Mussolini”

Sul luogo del reato sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito e per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Un aiuto cruciale potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza: dalle prime analisi dei filmati sembrerebbe che ad agire siano state almeno due persone, ma gli inquirenti stanno lavorando per accertare l’eventuale presenza di ulteriori complici rimasti a fare da palo all’esterno dell’edificio.

