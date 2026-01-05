Centola, dopo 15 anni arriva il PUC: focus su sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio

Il comune di Centola ha adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC). Si è concluso, dunque, un percorso, ricordano da palazzo di città, durato 15 anni che ha visto l’impegno dell’amministrazione comunale unitamente a quello dei tecnici progettisti. Il PUC rappresenta per la comunità di Centola uno strumento di pianificazione moderno e agile, in grado di dare risposte concrete e regole chiare per uno sviluppo sostenibile del territorio.

“Fin dalla predisposizione delle “linee di indirizzo per la redazione del piano” del dicembre 2023, l’amministrazione comunale ha puntato ad un modello di sviluppo del territorio equilibrato e razionale, orientato prioritariamente alla ristrutturazione e alla riqualificazione, quindi alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente – dichiarano da palazzo di città – con una decisa riduzione del consumo di nuovo suolo e l’obiettivo di azzeramento di detto consumo entro il 20″‘.

Ecco cosa prevede il PUC

Un Piano urbanistico che prevede la realizzazione e il potenziamento di servizi essenziali quali parcheggi, impianti sportivi, sale polifunzionali, infrastrutture, “oggi insufficienti o, in alcuni casi, del tutto assenti nel territorio comunale”. Particolare attenzione è stata riservata alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione dei luoghi simbolo del territorio, a beneficio delle generazioni future.

“Il piano, grazie al prezioso contributo tecnico dell’Architetto Bernasconi e del suo gruppo di lavoro, professionisti di comprovata competenza ed esperienza nella pianificazione urbanistica, oltre che elaborato nel pieno rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione sovracomunale, reca in se tutti i presupposti per dare riposte concrete ai cittadini, agli imprenditori e ai fruitori del territorio”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.