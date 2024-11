Giornata sulla Violenza sulle donne: a Salerno la cattedrale si illumina di rosso

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lunedì 25 novembre 2024, alle ore 19, presso la Cattedrale di Salerno, sarà, infatti, officiata una Santa Messa in ricordo delle vittime e “per chiedere al Signore la conversione dei cuori”, ha annunciato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza, Monsignor Andrea Bellandi. Per l’occasione, sarà illuminato di rosso il Campanile del Duomo.

Le parole di Monsignor Bellandi

“La violenza contro le donne, purtroppo, non accenna a diminuire e quella di cui viene data notizia è solo la punta di un iceberg di questo fenomeno di disumanità e inciviltà. – ha osservato S.E. Monsignor Bellandi – Chi ricorre alla violenza, in questo caso quasi sempre uomini e spesso familiari o persone legate affettivamente alle vittime, mostra di essere una persona debole, schiava dei propri istinti e incapace di tessere relazioni sane, improntate alla libertà e al rispetto”.

L’Arcivescovo, dunque, rivolge il suo appello a “chiunque operi nel campo dell’educazione, dell’informazione, della cultura e dello spettacolo” affinché si assuma “la grande responsabilità di veicolare messaggi, valori, concezioni di vita che esprimano l’inviolabile dignità di ogni essere umano, che ha il diritto inalienabile di esercitare scelte libere e non imposte da altri. Tantomeno attraverso la violenza, sia fisica che psicologica”, ha concluso S.E. Monsignor Bellandi.