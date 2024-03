Tentata rapina ad Eboli: 29enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili, hanno denunciato un 29enne del posto, con precedenti per stupefacenti, ritenuto l’autore della tentata rapina ai danni del negozio della catena Acqua&Sapone ubicato in Viale Amendola, verificatasi questa mattina in pieno centro città.

Il fatto

Con il volto travisato ed armato di un cacciavite, il 29enne ha fatto irruzione nell’attività intimando ad una delle cassiere di consegnargli tutto il denaro contenuto nel registratore di cassa. La donna si è però rifiutata di assecondare la richiesta del malfattore, che l’ha graffiata con l’arnese alle braccia. Il 29enne ha quindi desistito dal suo intento e si è dato a precipitosa fuga.

Le indagini

I Carabinieri, immediatamente allertati, hanno avviato le indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia del 29enne pluripregiudicato con problemi di tossicodipendenza.

La vittima

La cassiera, sotto choc per l’accaduto, è stata soccorsa dai sanitari del 118.