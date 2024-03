Il Teenage Dream chiuderà la 28° edizione del Meeting del Mare

«Un uragano di energia e di emozioni nella grande festa che sta travolgendo tutto il paese da nord a sud e che il meeting del mare ospiterà a chiusura del programma 2024. Stiamo già ballando senza sosta e senza freni…», così gli organizzatori hanno annunciato il Teenage Dream Party che chiuderà la XXVIII° edizione del Meeting del Mare.

Il primo annuncio

Concluderà la kermesse il Teenage Dream Party in programma per il prossimo 2 giugno. L’edizione 2024 si svolgerà presso la baia di Lentiscelle di Marina di Camerota dal 31 maggio al 2 giugno 2024. Titolo della kermesse 2024 ideata e organizzata da Don Gianni Citro sarà “Cercami.

Il Teenage Dream Party è “la festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata; un party unico a tema che ripercorre tutto il primo decennio del nuovo millennio, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Nel corso delle serate di Teenage Dream non mancano mai karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical, duetti di Camp Rock e delle serie TV che hanno conquistato gli anni 2000, senza rinunciare alle hit pop più celebri del decennio, con lo scopo di riassaporare, con un pizzico di nostalgia, le sensazioni che hanno percorso l’infanzia e l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio.

Il fortunato format Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e ha già registrato più di 100 date (per un totale di più di 250000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. Teenage Dream è diventato virale sui social con oltre 120 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 145mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi.

Il Meeting del Mare

Il Meeting del Mare, con la sua storia ultraventennale e un bagaglio immenso di pensieri, messaggi culturali, dialoghi di grande attualità e tanta, tantissima musica, è entrato di diritto nel novero delle più attese realtà del Sud Italia.

Nato nel 1997, è tra gli appuntamenti più longevi del territorio, capace di radunare migliaia di ragazzi e ragazze da ogni parte del paese. La 28° edizione del festival è organizzata e promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno di vari enti pubblici. La kermesse si prepara quindi a un’edizione molto interessante e promettente, capace di offrire al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile, in grado di coinvolgere le diverse generazioni. Titolo della kermesse 2024 ideata e organizzata da Don Gianni Citro sarà “Cercami.