Stagione estiva in Cilento, bilancio in chiaroscuro

“Le somme le tireremo al termine della stagione estiva. Al momento il dato che emerge è di un’estate felice ma non felicissima”. Sono queste le prime dichiarazioni espresse dal Presidente di Confesercenti Provincia di Salerno e Assoturismo provinciale Raffaele Esposito in merito all’andamento della stagione estiva. Ad incidere sul numero delle presenze nel mese di Giugno sono state anche le condizioni meteo avverse che non hanno permesso a molti vacanzieri di raggiungere le località turistiche del Cilento.

Il bilancio del presidente di Confesercenti Salerno

“Sappiamo perfettamente che fino al 18 Giugno è stato inverno pieno – ha affermato il presidente Esposito – E tutto questo non ha aiutato il nostro turismo che soprattutto nei periodi di bassa stagione è spesso attenzionato da vacanzieri che si riversano sul nostro territorio per una gita fuori porta o anche solo per il fine settimana”.

Una questione però che a quanto pare non ha riguardato solo il mese di Giugno ma anche quello di Luglio, quando l’estate dovrebbe essere nel vivo. Nonostante nei weekend si siano evidenziati picchi di turisti e le strutture ricettive abbiano registrato quasi ovunque un sold out, nei giorni infrasettimanali tutto questo non è accaduto. Spesso i lidi balneari sono rimasti semivuoti e lo stesso è valso per i parcheggi, che inequivocabilmente testimoniano la presenza o meno di utenti. Una della problematiche è legata proprio all’assenza di turisti stranieri.

“Manca l’utenza internazionale e stanziale che nel nostro meraviglioso Cilento stenta ad arrivare – ha poi continuato Esposito – Nel mese di Luglio parliamo ancora di bassa stagione e mentre nei fine settimana arrivano nel Cilento numerosi vacanzieri, tanto da fare registrare numeri importanti, durante la settimana visivamente si sono registrati dei cali. Per dare una svolta a tutto questo, l’apertura dall’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi è fondamentale. È il modo giusto per permettere ai turisti stranieri di arrivare nel Cilento”.

Le soluzioni

Per il presidente Esposito inoltre è importante mettere in campo anche le giuste campagne di Marketing che permetterebbero a tutto il territorio di decollare. “Per destagionalizzare è necessario realizzare campagne di Marketing a livello territoriale e non per singoli Comuni. Così facendo si spendono solo energie e non si ottiene il risultato sperato”.

Ma un altro dato sottolineato da Esposito è “la riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiani” che non gli permetterebbero di fare vacanze prolungate Per quanto però attiene al prosieguo dell’estate, Esposito è stato chiaro. “Le proiezioni per il prossimo mese di Agosto sono molto positive”.