Morte Rafael Stifano, oggi i funerali. Moio della Civitella proclama lutto cittadino

Moio della Civitella si stringe intorno alla famiglia di Rafael Stifano, il giovane concittadino di soli 25 anni deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto la mattina del 10 aprile 2023. La comunità è profondamente addolorata e si unisce nel cordoglio alla famiglia del giovane scomparso.

Il sindaco di Moio della Civitella proclama lutto cittadino

La cerimonia funebre in onore di Rafael Stifano si svolgerà oggi, 11 aprile 2023, alle 18:30 presso la Parrocchia San Bartolomeo di Pellare. Tutti sono invitati a partecipare per rendere omaggio alla vita di Rafael e per offrire il proprio sostegno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo difficile momento.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per oggi, 11 aprile 2023, al fine di onorare la memoria di Rafael Stifano e di esprimere la propria solidarietà alla sua famiglia. In segno di lutto, la bandiera comunale sarà esposta a mezz’asta sul palazzo del Comune.

L’avviso

Ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici, senza obbligo di sospensione delle attività, viene chiesto di abbassare le serrande dalle ore 16:00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, come segno di rispetto per la famiglia di Rafael e per la comunità nel suo insieme.

Sono vietate attività ludiche e ricreative durante il periodo di lutto al fine di mantenere il decoro urbano. I concittadini, le organizzazioni sportive, sociali e culturali, in segno di raccoglimento, dovranno sospendere le attività dalle ore 16:00.

La comunità di Moio della Civitella si unisce nel dolore alla famiglia di Rafael Stifano e si impegna a ricordare il giovane concittadino per la persona straordinaria che è stata e per la vita che ha vissuto.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, il 25enne aveva raggiunto la piccola frazione costiera di Caprioli per trascorrere in compagnia dei suoi amici una serata in una discoteca della zona.

Al termine della notte il giovane di Pellare si stava recando alla propria automobile per fare rientro a casa, come tutti i suoi amici, quando all’improvviso è avvenuta la tragedia.