Nell’ovetto Kinder aveva la cocaina: arrestato battipagliese

Continuano le attività degli uomini della polizia di Stato volte a frenare lo spaccio e il consumo di droga. I controlli stanno consentendo di frenare diversi spacciatori, riuscendo talvolta a sgominare intere organizzazioni attive sul territorio.

Spaccio di droga: l’arresto

L’ultima attività è stata condotta dagli uomini del commissariato di polizia di Stato di Battipaglia. Gli agenti nella giornata di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato.

La droga nell’ovetto Kinder

L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente. Sì tratta di cocaina.

L’uomo è accusato di detenzione faccia di sostanza stupefacente. La droga era stata trovata in un ovetto Kinder.

Al controllo dei poliziotti è emerso che l’uomo si trovava in di materiale per il confezionamento della droga. Pertanto l’uomo è stato tratto in arresto.