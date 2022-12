Riapre il Centro Colibrì a Caggiano. La struttura destinata ai più fragili era divenuto un ambulatori per vaccini

Riapre un’importante struttura per il territorio del Tanagro e del Vallo di Diano: il Centro Colibrì a Caggiano, destinato alle attività dedicate ai più fragili.

Il Centro Colibrì

La struttura, ubicata in località “Calabri” a Caggiano, era stata utilizzata durante la pandemia come sede per le vaccinazioni contro il Covid. Ieri la riapertura con l’avvio, nuovamente, di un servizio molto importante per tante famiglie del territorio.

Si tratta di un centro diurno per disabili, con attività e laboratori vari.

“Ringraziamo il Consorzio Sociale Vallo di Diano Alburni e Tanagro, la cooperativa Iskra, l’associazione Abbracciami – hanno scritto dal comune di Caggiano – per aver creduto in questo progetto da tanti anni cercando di dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie con persone diversamente abili“.

Sempre in tema di servizio ai più fragili il Comune di Caggiano ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro, tramite il PNRR, per la realizzazione del progetto “Dopo di noi” che permetterà di garantire l’assistenza a chi è affetto da disabilità quando perderà entrambi i genitori e non avrà nessun familiare che potrà prendersi cura di lui, adeguando proprio i locali del centro Colibrì.