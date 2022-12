Anche morire costa di più. Servizi cimiteriali: aumentano i prezzi dei loculi nel cimitero di Agropoli

In pieno clima di inflazione e caro vita, anche morire, con tutta la serie di inevitabili adempimenti che il trapasso comporta, purtroppo costera sempre di più.

Può sembrare una battuta ma i costi dei loculi ad Agropoli sono aumentati. Così ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. L’esecutivo ha ritenuto opportuno aumentare i prezzi considerati anche i costi di realizzazione aumentati rispetto al passato.

Aumentano i costi dei loculi: le novità

Nel 2021 la giunta stabilì i costi per le assegnazione in concessione di sepolture ne civico cimitero. 1300 euro per il loculo a lastra quadrata e 1700 per quello a lastra rettangolare. Ora, invece, deciso un incremento di 300 euro. Si passa rispettivamente a 1600 e 2000 euro. Le nuove tariffe valgono fin dal momento dell’approvazione della delibera, quindi risulta già essere in vigore.

L’aggiornamento dei prezzi, seppur non particolarmente eccessivo, rappresenta comunque un aggravio sull’economia delle famiglie che intendono acquistare dei loculi per esigenze immediate o in prospettiva futura. Ma in un contesto in cui gli aumenti si registrano ovunque, non poteva far eccezione “la morte”.