Agropoli, ampliamento cimitero: in arrivo 48 nuovi loculi

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Adamo Coppola, ha approvato il progetto esecutivo per la costituzione di 48 nuovi loculi nel cimitero in località Moio.

La spesa complessiva per l’intervento sarà di 65.600 euro di cui 47.571,93 euro per i lavori e 11.357,70 euro di somme messe a disposizione dell’amministrazione.

Si registrano, sempre di più, richieste per le sepolture; quindi si è reso necessario trovare delle soluzioni che potessero soddisfare le esigenze dei cittadini. Si è proceduto, infatti, alla verifica sul posto per reperire aree libere all’interno dell’area cimiteriale per la costruzione di nuovi loculi.

Dopo una accurata verifica, è stata individuata un’area adeguata; verranno costruiti 48 loculi costituito da 40 sepolture a lastra quadrata e 8 sepolture a lastra rettangolare.

Nel mese di febbraio, sono state aggiornate le tariffe relative alle assegnazioni in concessione delle sepolture; per quanto riguarda la tipologia a lastra quadrata saranno date in concessione a 1.300 euro ciascuno, mentre quelle a lastra rettangolare a 1.700 euro.

Le sepolture saranno messe a disposizione dal Comune per essere assegnate in casi di urgenza; la spesa dei lavori sarà coperta mediante lo stanziamento su apposito capitolo di bilancio.