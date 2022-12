Servizio civile a Castellabate, opportunità per 10 volontari

Anche quest’anno il Comune di Castellabate offrirà un’esperienza formativa a ben 10 volontari attraverso il servizio civile universale. Grazie all’apposito bando del dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale verranno selezionati operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di interventi di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Il Comune di Castellabate, in qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila Associazione Iridee Opportunity Aps, con n. 2 progetti inseriti nei Programmi di intervento “Per i giovani ad ogni costo” e “Comunità coese e sostenibili”darà l’oopportunità a 10 ragazzi/e di formarsi presso sedi specifiche del Comune, come la biblioteca presso il Castello dell’Abate e gli uffici politiche sociali e segretariato sociale.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 10 febbraio 2023 alle ore 12:00. Tutte le informazioni utili e il bando completo sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Castellabate.

“Il servizio civile è un’occasione dedicata ai giovani per poterli aiutare nella loro crescita professionale. Anche quest’anno dieci ragazzi/e avranno l’opportunità di formarsi professionalmente supportando i nostri uffici nella loro regolare espletazione dei servizi. Ricordo a tutti che sarà possibile iscriversi entro il 10 febbraio 2023 ed invito a consultare il bando completo sul nostro sito istituzionale” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Anche per quest’anno i nostri progetti sono stati finanziati, segno della nostra attenzione verso i giovani. Quella del servizio civile è un’importante esperienza formativa: già 10 giovani sono impegnati in attività di supporto all’ente e ai cittadini, altri 10 nel 2023 avranno questa opportunità di crescita e formazione professionale in attività utili alla collettività” dichiara il consigliere Clemente Migliorino.