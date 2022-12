Luci d’artista: il «caso» del cartello e del QR code errato in Via Mercanti: scoppia la polemica via social

È in atto a Salerno un vero e proprio caso social sul cartello che indica le Luci d’artista in Città. Il cartello, installato in Via Mercanti ha qualcosa che non va.

Il QR code errato sta generando confusione soprattutto tra i turisti

A denunciarlo, via social, un gruppo locale che cita testualmente così «Nei mercanti è comparso uno pseudo cartello di segnaletica che indicherebbe che alle “coppie che si tengono per mano” sarebbe vietato l’accesso.

A parte la battuta sulla grafica alcune cose non quadrano, soprattutto se utilizzate il QR code stampato sotto che vi rimanda ad un sito luci d’artista “anonimo”, ed ad un numero di telefono wathsapp riconducibile ad un’agenzia pubblicitaria».

Scansionando il QR code apposto sul cartello, infatti, si viene rimandati su un sito diverso da quello delle Luci d’artisti, la cosa sta creando non pochi disagi e confusione ai cittadini e, soprattutto, ai turisti che accorrono in Città per assistere alle luminarie installate in occasione del Natale 2022.

Cosa sia accaduto non è ancora dato saperlo. Ciò che è certo è che non si esclude un errore nella creazione del codice presente sul cartello, ma la cosa più strana è che ancora nessuno sia corso ai ripari e abbia eliminato, o almeno, modificato il cartello. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, visto il polverone che si è scatenato sul web.