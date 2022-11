L’Agropoli ritrova la vittoria e la vetta sul campo del Lioni

L’US Agropoli dopo lo stop infrasettimanale contro il Vico Equense, riprende la sua marcia verso la promozione in serie D, superando con un netto 1-3 il fanalino di coda Lioni.

Per l’Us Agropoli vittoria a Lioni: la gara

Parte subito forte la compagine Agropolese passando in vantaggio con il solito Arevalo, abile a superare l’estremo difensore avversario con un diagonale impeccabile. La prima frazione viene controllata in maniera agevole dai delfini senza correre nessun rischio, anzi con la possibilità di trovare anche il raddoppio con Margiotta prima e Follera poi, fermati dalla traversa e dall’imprecisione nel tiro. Si conclude così il primo tempo con l’Agropoli in totale controllo.

La ripresa

Nel secondo tempo arriva la reazione da parte della Polisportiva Lioni, che trova il pareggio al 53’ grazie al goal di Greco, che si fa trovare pronto sull’assist di Rizzo.

Perentoria è la reazione dell’Agropoli che conquista il vantaggio grazie ad una splendida azione in solitaria di Arevalo, che viene atterrato in area di rigore e si guadagna la massima punizione. A battere il rigore ci pensa Margiotta che glaciale sigla la rete del nuovo vantaggio per l’Agropoli.

La formazione di mister Turco non rischia più nulla e arrotonda anche il risultato, con una super giocata di Guillari che imbuca per Maiese il quale implacabile sigla la rete del definitivo 1-3.

Con i tre punti di oggi i delfini ritrovano la vetta della classifica in coabitazione con il San Marzano.