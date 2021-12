Eccellenza: l’Us Agropoli sbatte sul Vico Equense e perde la vetta del girone

Erano cinque gli anticipi del sabato andati in scena oggi nel girone C d’Eccellenza, raggruppamento che vede inseriti dodici team salernitani sui quattordici presenti. Le gare in questione, valevoli per la quattordicesima giornata di campionato, aprivano il sipario sul girone di ritorno, dopo i tredici turni già messe alle spalle sino ad ora.

Eccellenza girone E: pari per l’Agropoli, vince il San Marzano

In campo le due capolista ovvero San Marzano ed Agropoli, opposte proprio lo scorso sabato. Per i cilentani guidati da Giuseppe Cianfrone trasferta sul campo del Vico Equense. Termina a reti bianche con i delfini che nonostante una buona prestazione non riescono mai a trovare il varco utile per portale l’intera posta in palio. Ad approfittare del pari per 0-0, ed allungare sul resto del gruppo, è il San Marzano ora solo davanti a tutti nel gruppo C.

Per i blaugrana di Egidio Pirozzi intreccio vittorioso con l’Alfaterna. Nel 4-1 finale decisiva la tripletta del solito Meloni, con due reti arrivate nei primi 11 minuti di gioco, ed il guizzo di Fodè che rendono vano il momentaneo 2-1 di Delle Donne, arrivato al 16′.

Le altre gare del sabato

Bene anche l’Angri che regola per il Castel San Giorgio per 1-4. A segno Varsi e Abayan nel primo tempo e Follera e Panico nella ripresa con Polichetti ad alleggerire il parziale, il successo proietta l’undici di mister Carmine Turco a quota 32 punti, alla pari dell’Agropoli, a meno due dalla vetta.

Sorrisi anche in casa Buccino Volcei che supera il Salernum Baronissi 0-1 grazie a Troiano che al 28′ porta al quinto posto i rossoneri a 25 lunghezze.

A chiudere il quadro degli anticipi, poi, Costa d’Amalfi-Virtus Cilento chiusa sul risultato di 1-0 con i padroni di casa a festeggiare grazie alla marcatura di Infante giunta all’inizio della seconda frazione.

Domani di scena, infine, nel girone C d’Eccellenza Scafatese-Sant’Agnello e Calpazio-Faiano.