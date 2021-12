Home/Località/Cilento/ Eccellenza: trasferta per Agropoli e Virtus Cilento, in casa la Calpazio

Eccellenza: trasferta per Agropoli e Virtus Cilento, in casa la Calpazio In campo oltre al campionato d'Eccellenza anche il torneo di Promozione con Palomonte, Poseidon ed Herajon inserite nel girone E