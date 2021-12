Eccellenza: Agropoli super con il Faiano, delfini sempre primi

Si è tornati in campo, nel week-end, per la dodicesima giornata di campionato di Eccellenza che vede nel girone C dodici squadre salernitane sulle quattrodici presenti.

Eccellenza: girone C: l’Agropoli resta primo

Super Agropoli che vince per 5-0 con il Faiano. La squadra di mister Giuseppe Cianfrone mette a sicuro il risultato nel primo tempo quando a segno vanno Margiotta e Natiello, doppietta per entrambi, oltre a Masocco. I cilentani passano subito con il capitano seguito al 6′ dalla rete del centrocampista, i due replicano le marcature intorno al 40′ mentre Masocco a pochi secondi dal rientro negli spogliatoi.

Vittorie anche per Scafatese, Angri ed Alfaterna

Tre le altre gare in programma oggi. La Scafatese regola 0-2 il Castel San Giorgio grazie alla doppietta dal dischetto di Malafronte, arrivata al 12′ e al 76′. Vince per 2-1, invece, l’Angri che batte il Costa d’Amalfi. Padroni di casa avanti con Di Paola e Varsi nel primo tempo mentre nella ripresa D’Auria accorcia le distanze. Tre punti in cassaforte anche per l’Alfaterna che batte per 4-0 la Calpazio: di Delle Donne e Di Giacomo, con un centro per tempo, decidono la sfida per i rossoneri.

Gli anticipi del sabato, primo punto per la Virtus Cilento

Erano solo tre gli anticipi in scena nel pomeriggio di ieri nel girone C di Eccellenza. Nelle zone basse primo punto in campionato per la Virtus Cilento che tra le mura amiche impatta per 3-3 con il Vico Equense. Primo tempo di marca napoletana con Conte, al quarto d’ora, e due volte Marino, alla mezzora e al 45′, a chiudere apparentemente la pratica ad Ascea Marina. Nella ripresa però il team di Castiello recupera la partita con i guizzi di Lembo, doppietta, e Brogna.

Vince il Buccino, pari per il San Marzano

Pari a reti bianche tra il Salernum Baronissi ed il San Marzano. La squadra di Egidio Pirozzi sale a quota 28, passettino avanti anche per il Salernum che con 12 punti resta però in zona play-out.

Successo, invece, per il Buccino Volcei che supera in trasferta il Sant’Agnello. Termina per 2-3 in favore dei volceiaini la sfida che proietta la squadra allenata da mister Giovanni Serrapica a 19 punti. Sono proprio i rossoneri a passare avanti dopo nove giri di lancette con Nembot mentre il pari dei partenopei giunge al 20′ con Lauro. Gli ospiti, al 43′, siglano il momentaneo 1-2 con Ghione Minardi ma nel recupero della prima frazione per i costieri è Esposito a mandare negli spogliatoi le squadre sul 2-2. Il gol partita arriva al 18′ con Cozzolino che consegna l’intera posta in palio al Buccino.