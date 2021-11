Eccellenza girone C: Agropoli sempre in testa, San Marzano secondo

Sabato denso nel torneo di Eccellenza che nel suo undicesimo turno vedeva di scena sei delle sette gare in programma nel girone C. Successo per l’Agropoli capolista che regola per 1-2 una buona Alfaterna: cilentani in vantaggio subito in quel di Nocera Superiore con Natiello che dopo 8′ minuti porta avanti gli ospiti. Il pari giunge nella ripresa con Delle Donne al quarto d’ora ma a tre minuti dal gong finale Yeboah timbra il definitivo 1-2 che proietta a 28 punti i delfini soli al primo posto mentre i rossoneri restano a 12 lunghezze.

Eccellenza girone C: il riepilogo sull’undicesima giornata



Resta in scia della vetta il San Marzano staccato di un punto dalla squadra di Giuseppe Cianfrone: i ragazzi di mister Pirozzi superano per 8-0 la Virtus Cilento, ancora a 0 in graduatoria. Meloni, doppietta, e Spinola chiudono la prima frazione sul 3-0 i due blaugrana vanno a segno una volta a testa anche nella ripresa con Tranchino, Falanga e Maiorano. A 25 balza, invece, l’Angri corsaro sul campo del Buccino Volcei, fermo a 16. I grigio-rossi vincono per 0-2 grazie ai sigilli giunti nella seconda frazione di Leone, al 9′, e Giullari, al 17′. Terminano in parità per 1-1 le altre due sfide con salernitane in campo.

Si dividono la posta in palio il Costa d’Amalfi, a quota 14 punti e il Castel San Giorgio, salito ad 11. Passano per primi i costieri con Stoia al 23′ su rigore mentre Polizzi riacciuffa i padroni di casa pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi per il tè caldo. Stesso risultato in Faiano-Salernum Baronissi: ospiti in vantaggio al 27′ con De Simone mentre Cacicottolo al 18′ della ripresa divide equamente la posta in palio. Lo scontro tra partenopee, inserite sempre nel girone C, vede prevalere per 0-2 il Sant’Agnello sul Vico Equense. Nel pomeriggio di oggi per l’undicesima giornata di campionato in campo Scafatese e Calpazio. I canarini salgono al quarto posto con 24 punti superando per 3-0 i capaccesi con i sigilli di Malafronte in rete nel primo tempo e Siciliano e Simonetti nella ripresa.