Us Agropoli: i cilentani difendono con i denti il primato sul campo dell’Alfaterna

Nel pomeriggio di oggi erano di scena gli anticipi dell’undicesimo turno del torneo di Eccellenza. Nel girone C in campo, tra le altre, anche l’Us Agropoli, capolista del raggruppamento con 25 punti dopo le dieci giornate disputate, opposta in trasferta all’Alfaterna di mister Ammarante.

Alfaterna- Us Agropoli: la sintesi della gara

I cilentani scendono in campo, in quel di Nocera Superiore, con Pragliola tra i pali, Guzzo, Maiese, Della Guardia e Della Monica in difesa, Costantino, Natiello e Masocco in mediana con Margiotta riferimento offensivo con Yeboah e De Cristofaro. La gara sembra partire subito bene per i delfini in rete dopo otto giri di lancette con l’ispirato Natiello, al terzo gol consecutivo, che dai 20 metri assistito da Margiotta porta in vantaggio, cosi, i ragazzi guidati da mister Giuseppe Cianfrone. Nella ripresa, però, arriva poco dopo il quarto d’ora il pari firmato da Delle Donne, in mezza rovesciata dal limite dell’area, che fissa il parziale sul momentaneo 1-1. A tre dal gong finale, quando il pari sembrava ormai scritto, Vitelli in contropiede si presenta solo davanti a Botta regalando a Yeboah la palla del definitivo 1-2. La truppa cilentana sale cosi a quota 28 punti in graduatoria rimanendo in testa al girone C dopo undici giornate. Buona la prova dei rossoneri padroni di casa che escono sconfitti restando a 12 lunghezze.

Le altre gare dell’undicesimo turno

Buccino-Angri 0-2

Costa d’Amalfi-Castel San Giorgio 1-1

San Marzano- Virtus Cilento 8-0

Faiano-Salernum Baronissi 1-1

Vico Equense-Sant’Agnello 0-2

Scafatese-Calpazio (domani)