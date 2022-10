Oroscopo del 14 ottobre, per i single è ora di mettersi alla ricerca dell’anima gemella

Quante volte consultate l’oroscopo? Ci credete? Come dice un grande astrologo, Paolo Fox «non credete, ma verificate» e noi, come ogni giorno, vi proponiamo l’oroscopo segno per segno.

Ariete

Gli ostacoli sembrano apparire ma non impediranno il tuo percorso. Un caro amico verrà per il tuo salvataggio.

Toro

I tempi sono maturi per stendere un ramoscello d’ulivo. Regalati una seconda possibilità a te e a chi ti circonda e sarai in una posizione molto più felice. Ti trovi in una fase critica della tua relazione e oggi sarai benedetto con insolita chiarezza della visione.

Gemelli

Le persone possono contattarti per chiedere aiuto e questo è bello, essere occupato ti farà dimenticare tutte le tue preoccupazioni. È un giorno davvero unico per te dato che potresti essere in grado di collegare l’amore con la spiritualità per la prima volta in assoluto!

Cancro

Questa persona può essere qualcuno vicino a te, un amico o un parente. Lui o lei ti aiuterà in un compito cruciale che influenzerà in modo significativo il tuo futuro, ma la chiave qui è la fiducia che dovrai mettere in quella persona.

Leone

Nuovi approfondimenti ti aiuteranno a prosperare. I tuoi piani per uscire con il tuo caro potrebbero essere distrutti oggi. Non spingere forte il tuo partner a questo punto di tempo per farti sapere il motivo per cui hai rovinato il piano.

Per i single è il momento di fidanzarsi

Vergine

Se tu fossi incostante o avessi diverse idee su come impegnarti in una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione. Chi è coinvolto in una relazione può decidere di fidanzarsi o sposarsi.

Bilancia

Prenditi cura della tua salute come lo sei stato a lungo ignorante. I pianeti si allineano oggi per farti sentire molto romantico ed emotivo. Recentemente hai prestato servizio a parole sui principi dell’amore, ma ora sei pronto ad impegnarti pienamente nei confronti delle esigenze dell’amore.

Scorpione

Lo stress esterno dal lavoro e altri aspetti della vita influenzeranno lo stato della tua relazione in questo momento.

Sagittario

La giornata sarà rilassata e priva di pressioni. Ci sono possibilità di fare guadagni monetari significativi oggi, ma tieni d’occhio l’importo che stai spendendo per i tuoi acquisti.

Capricorno

Approfitta di questo periodo splendente per fare nuove amicizie e mescolarsi con nuove persone e nuove opportunità si apriranno di fronte a te. Questo è il momento di guarire le tue relazioni.

Acquario

Queste forze diventeranno ancora più forti oggi e prendere una decisione diventa ancora più difficile. Devi fare attenzione mentre fai un giudizio perché i fattori emotivi o altri fattori esterni possono interferire con il tuo buon senso oggi.

Pesci

Oggi sei anche incline a ricevere un regalo da una fonte inaspettata. Tutto sommato la giornata sarà piuttosto movimentata. Potresti dubitare di te stesso e potresti sottovalutare il tuo potenziale.