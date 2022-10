Oroscopo del 9 ottobre, seguite il vostro istinto e non ve ne pentirete. Ecco perchè

Oroscopo del 9 ottobre 2022:

Cosa prevedono le stelle per questa domenica 9 ottobre. Vediamo insieme segno per segno che cosa hanno in serbo per noi gli astri. Ieri, qualche amico del segno del Sagittario voleva approfittare della bontà d’animo vediamo domani cosa accadrà.

Ariete

Vuoi prendere l’iniziativa e dimostrare la tua autorità, tuttavia, devi stare attento a non esagerare. Potresti accidentalmente calpestare alcuni piedi.

Toro

Siate pronti a spiegare qualsiasi cosa vi venga messa in discussione. I tuoi sforzi dureranno a lungo e getteranno una solida base per migliorare i progressi.

Gemelli

Troverai il romanticismo ovunque e avrai una vita di fantasia attiva che potresti avere la possibilità di duplicare nella realtà. Puoi scegliere impulsivamente di seguire un sogno impossibile, sia nella tua carriera che nella tua relazione.

Cancro

Qualcuno a casa può essere malato e potrebbe essere necessario assisterlo in un programma pieno zeppo. Puoi ricevere felicità da amici o colleghi e farai piani per passare del tempo con loro nel prossimo futuro.

Leone

Chiama i tuoi amici e organizza una festa. Ma attento a non cullarti negli allori incurante dei rischi che ti possono attendere in un prossimo futuro!

Questioni pratiche interesseranno la vita dei nati sotto il segno della Vergine

Vergine

Le questioni pratiche della vita richiederanno la tua attenzione. Ma tu sei pieno di fede e ottimismo e sei pronto a rischiare ai livelli emotivi più profondi.

Bilancia

Un evento che non ti saresti mai aspettato ha un’alta probabilità di accadere oggi. È importante che prendiate nota delle energie planetarie e cercate di capire la direzione verso cui vi spingono.

Scorpione

Dopo essere stati messi all’angolo per un lungo periodo, uno sprazzo di energia proveniente dai pianeti ora può riempirti di fiducia. Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia.

Sagittario

Questa domenica di San Dionigi potrai organizzare una grande conferenza o una riunione. Ma le leggere confusioni con la disponibilità della sede al momento desiderato potrebbero metterti in una posizione imbarazzante di fronte a tutti e potresti dover annullare l’evento!

Capricorno

Ti sei impegnato duramente negli ultimi giorni e ora è tempo di goderti i frutti del tuo lavoro. Non pianificare una grande festa. Piuttosto, prendi una giornata di tranquilla contemplazione.

Acquario

La tua voce interiore è la tua migliore guida adesso. Fidati del tuo istinto e fai quello che ti stanno dicendo di fare e imparerai molto su te stesso e sulla direzione che vuoi che la tua vita prenda.

Pesci

La tua natura emotiva aiuta i bisognosi ma potrà bloccarti in una situazione imbarazzante in questa domenica di San Dionigi. Chiedi aiuto al tuo partner per uscire da questa situazione.