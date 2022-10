Due anni fa la tragedia di Desirée Quagliarella ad Albanella

La tragedia di Desirée Quagliarella ad Albanella

Il cordoglio

7 ottobre 2020.si consumò la tragedia della giovaneSono trascorsi due anni ma il suo ricordo è ancora vivo nella memoria di quanti la conoscevano.La 26enne originaria di, fu trascinata via con la sua auto dalla furia del torrente Malnome. La piena sorprese la vettura su cui viaggiava la ragazza insieme al compagno. La vettura stava transitando a ridosso del corso d’acqua. Il fidanzato riuscì ad uscire dall’abitacolo, tentando con tutte le sue forze di tirar fuori anche Desirée Quagliarella, ma la furia dell’acqua fu troppo forte e la trascinò via. La speranza di ritrovarla in vita sembrò vana fin da subito e infatti dopo un’ora e mezza di ricerche, intorno alle ore 21.30, il suo corpo riemerse circa un chilometro più in giù, sulla sponda del torrente. Desireé Quagliarella era ormai priva di vita.La notizia della morte della giovane Desirée Quagliarella, lasciò tutti increduli, sgomenti, arrabbiati. Era una ragazza dolce, gentile. Sognava e progettava il giorno del matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare alcuni mesi dopo. La 26enne si era trasferita ad Albanella dove conviveva con il fidanzato. Il fato, però, ha riservato per lei un altro destino.