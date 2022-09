Dissesto idrogeologico a Trentinara, gli interventi in programma

Proseguono i lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico nei Comuni del Cilento che, nello specifico sul territorio comunale di Trentinara che, spesso, si trova a dover fronteggiare criticità legate a questo problema.

Nello specifico l’Ente, amministrato dal sindaco Rosario Carione, ha approvato il progetto definitivo per interventi di messa in sicurezza del versante in frana in località «Fontana Secca» e la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Dissesto idrogeologico, il progetto di Trentinara

Gli interventi in programma, presentano un quadro di spesa con un importo complessivo pari a € 999.900,00; di cui € 114.929,21 per lavori e € 183.676,05 di somme messe a disposizione.

Obiettivo prioritario dell’Ente, è quello di intervenire in alcuni tratti stradali, soprattutto in prossimità dell’inverno con le piogge che rallentano la circolazione e apportando dei disagi ai cittadini minandone l’incolumità.

Le criticità nel Cilento

Il dissesto idrogeologico è uno dei problemi che attanaglia il territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le aree interne sono costrette a fronteggiarlo, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti (cfr: valore esposto), riducendone la vulnerabilità.