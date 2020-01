Trentinara: danni per il maltempo, chiesto stato di calamità

TRENTINARA. Aumenta il numero di comuni che hanno deciso di chiedere lo stato di calamità naturale a causa dei danni registrati per il maltempo. Tra questi c’è anche Trentinara. Nell’ultima decade di dicembre sul territorio si sono abbattute forti piogge e raffiche di vento che hanno creato non pochi danni. In particolare le condizioni meteorologiche avverse hanno determinato fenomeni di dissesto e frane che hanno interessato in particolare strade comunali, interpoderali e vicinali, provinciali e vie del centro abitato.

La situazione è ancora al vaglio dell’Ente che sta provvedendo alla quantificazione dei danni arrecati a strutture pubbliche e private.

Ecco perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale al fine di poter intervenire per la sistemazione delle aree danneggiate e risarcire i privati che hanno segnalato criticità.