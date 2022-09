Centro Ippico ad Ottati, al via il bando per l’inizio lavori

Lavori per la realizzazione di un centro ippico a scopo sportivo, turistico e riabilitativo nel Comune di Ottati, amministrato dal sindaco Elio Guadagno.

E’ online, infatti, sulla piattaforma Asmecomm, il bando per la realizzazione di un Centro ippico in località San Vito, Casone Basso e Varroncelli– fanno sapere da palazzo di città, per un importo complessivo pari a € 520.231,30.

Il termine ultimo per presentare le domande è stato fissato per le ore 12:00 del 12 ottobre 2022. E’ possibile scaricare tutta la documentazione per le informazioni di partecipazione al sito https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id64961-dettaglio

Centro Ippico ad Ottati, l’iter progettuale

Già nel corso del 2020,nel comprensorio alburnino, aveva preso il via l’iter progettuale per il centro ippico. In quel caso era stata, però, individuata, un’area diversa. Ora si procederà con l’avvio dei lavori.

La realizzazione di un centro ippico per attività turistiche e riabilitative, può rappresentare un ottimo momento di condivisione e socialità e potrebbe certamente avere un buon riscontro sul territorio.

All’interno del centro, potrebbe ad esempio svolgersi l’ippoterapia, molto diffusa negli ultimi anni. Studi, infatti, dimostrano come essa renda possibile una vita differente per persone con disabilità dal momento che offre un’ampia gamma di possibilità a persone con problemi fisici, psichici, sensoriali e comportamentali.

Lo scorso anno, il Comune di Ottati, aveva candidato a finanziamento il progetto al bando Sport e Periferie riuscendo ad ottenere i finanziamenti necessari per circa 600mila euro. Ora si potrà procedere con la presentazione delle manifestazioni di interesse al fine di avviare i lavori e donare al Comune, una straordinaria realtà.