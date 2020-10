Ad Ottati un centro ippico per turismo e riabilitazione

OTTATI. Un centro ippico nel comprensorio alburnino a scopo non solo turistico e sportivo ma anche riabilitativo e per il ricovero dei cavalli.

E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno, che sta portando avanti l’iter progettuale.

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro in località Tempa del Prato.

L’opera avrebbe un costo di 700mila euro. Il prossimo obiettivo sarà quello di trovare i fondi necessari per realizzarlo. L’Ente vorrebbe candidare l’opera a finanziamento sfruttando risorse regionali o statali.

La realizzazione di un centro ippico per attività turistiche o riabilitative, come può essere l’ippoterapia, potrebbe avere un buon riscontro considerato che strutture pubbliche simili non sono presenti sul territorio.