Guidò la compagnia carabinieri di Sapri: Luca Toti ora è comandante provinciale a Vibo Valentia

Il colonnello Luca Toti (già comandante la Compagnia di Sapri da maggio 2005 a settembre 2008), è il nuovo comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia. Subentra al pari grado Bruno Capece, che ha assunto il comando della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

Nuovo incarico per il colonnello Luca Toti

Il colonnello Luca Toti, si è formalmente insediato a Vibo venerdì 2 settembre; l’indomani, ha incontrato stampa. Nel corso della conferenza stampa, nel presentarsi ai giornalisti, ha illustrato le sue priorità e detto: “Vibo, è un territorio straordinario, molto bello! Ma come tutte le cose belle ovviamente nasconde delle insidie! La sfida maggiore, sarà di continuare ad essere, per le persone per bene di questo Territorio, un punto di riferimento!”

Di poi il nuovo numero Uno di Via Pasquale Enrico Murmura, 19 – ha aggiunto: “La lotta alla criminalità organizzata, non è l’unico obiettivo da perseguire! Sempre lavorando di intesa e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria e di intesa con le altre Forze di Polizia. Sono particolarmente onorato, di essere il comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia. Però, facciamo parlare i fatti!”.

Il Comando Provinciale di Vibo Valentia è un incarico operativo molto importante, atteso che qui opera il PM antimafia Nicola Gratteri, da sempre in prima linea nella lotta alla malavita, nel 2019, balzato agli onori della cronaca sia nazionale che internazionale, per aver coordinato “Rinascita-Scott”, il più grande blitz antimafia dopo il maxi processo di Palermo, con cui smantellò le organizzazioni di ‘Ndrangheta operanti nel Vibonese e fece emergere cointeressenze con personaggi del mondo politico e dell’imprenditoria. Alla guisa di ciò, Gratteri nell’agosto 2020 venne insignito a Sapri del premio internazionale “Carlo Pisacane”.

Chi è il colonnello Luca Toti

Chi è il colonnello Toti? E’ presto detto. 46 anni, è originario di Sulmona (Abruzzo). Affascinato dalla gloriosa uniforme dell’Arma, si arruolò giovanissimo.

A soli 16 anni, entrò alla prestigiosa Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli di poi all’Accademia Militare di Modena fucina di ottimi ufficiali.

Il suo primo comando da giovane tenente, fu il battaglione Carabinieri di Ordine Pubblico di Torino/Moncalieri (settembre 2001/maggio 2002). Seguì, alcuni mesi di tirocinio in Calabria, prima di assumere il comando del Nucleo Operativo del quartiere Napoli/Poggioreale con competenza sulla zona orientale di Napoli (maggio 2002/maggio 2005).

A seguire ha comandato la Compagnia Carabinieri di Sapri e maturò il grado da capitano (maggio 2005/settembre 2008), poi di Torre Annunziata (settembre 2008/settembre 2012). Quindi, ha comandato il Nucleo Investigativo di Bologna (ottobre 2012/settembre 2016); quindi ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (per 6 anni) preposto all’Ufficio Addestramento e Regolamento.

Infine dalla scorsa settimana, comanda il Provinciale di Vibo Valentia, che si articola su tre Compagnie, dipendenti: Vibo Valentia che è anche sede del Comando Provinciale, Serra San Bruno e Tropea.

Tutti comandi altamente operativi che gli hanno permesso di maturare sul campo un “intenso” bagaglio di esperienze e di rinverdire, di volta in volta, il suo ricco palmares di fama, popolarità, successi in campo professionale, encomi, onorificenze varie alla carriera!

Basti dire, che a Torre Annunziata il colonnello Luca Toti è divenuto “simbolo di legalità!” tanto che qualche anno fa, i torresi lanciarono su Facebook, una petizione per farlo ritornare in città! Durante la permanenza a Napoli, camminava da solo a piedi nel quadrilatero di palazzo Fienga (poi sigillato dalla Prefettura), feudo dei Gionta.

Mentre a Sapri, sradicò il fenomeno dei “punk bestia”, che impediva a residenti e turisti il pieno e sereno godimento del salotto bene della città, il suo lungomare. Al neo Comandante Provinciale Luca Toti, con rinnovata stima e ammirazione auguriamo buon Comando, ricco come nel suo consolidato stile, di tante soddisfazioni in campo lavorativo!

Pino Di Donato