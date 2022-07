Elezioni e covid, De Luca: scuole rischiano di non ripartire

Consueto appuntamento in diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tanti i temi di cui ha parlato, dal covid alla situazione politica nazionale.

Su quest’ultimo tema ha detto:

Ci daranno fastidio anche ad agosto, saremo disturbati profondamente ma mi auguro che il 25 settembre ci sia un voto responsabile. Il voto di sfizio che ci siamo regalati 4 anni fa, che ha regalato ai 5 Stelle il 33% di voti, si è tradotto in un disastro di proporzioni inimmaginabili

Se gli italiani daranno un altro voto di sfizio senza fermarsi un attimo a pensare noi rischiamo di avere un’altra legislatura di calvario e di inconcludenza. Se si vota a capocchia poi quel voto lo si paga per anni, come è capitato in questi 4 anni.

Sono 20 anni che l’Italia è paralizzata, abbiamo milioni di giovani che se ne vanno all’estero per vivere e noi che continuiamo a bloccarci con la politica politicante. Mi permetto di fare un appello per un voto meditato e responsabile. Decida ognuno come vuole ma pensandoci bene. Difendiamo il Sud e non votiamo le forze politiche che sono contro il Sud, non diamo voti a chi non ci darà risorse