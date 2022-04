L’Almanacco del 16 aprile 2022

Almanacco del 16 aprile 2022:

Santi del giorno: San Benedetto Giuseppe Labre (Pellegrino)

Santa Bernadetta Soubirous (Vergine)

San Contardo d’Este

San Drogone (Recluso a Sebourg)

San Fruttuoso di Braga (Vescovo)

San Leonida e VII donne (Martiri a Corinto)

Santa Engrazia (Vergine e Martire)

Etimologia: Benedetto, é un nome latino derivante da “benedictus”, che significa “benedetto da Dio”, ampiamente usato in ambienti cristiani fin dalle origini. Deve la sua fama a numerosi santi e beati, in particolare San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, fondatore dell’Ordine dei monaci benedettini e dell’Abbazia di Montecassino.

Proverbio del giorno:

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore.

Aforisma del giorno:

Gli Angeli sono i ministri invisibili di Dio, ed anche i nostri Custodi, avendo Dio affidato ciascun uomo ad uno di essi. (Catechismo di S. Pio X)

Accadde Oggi:

1924 – Fondata la Metro Goldwyn Mayer: Il marchio ruggente della storia del cinema distingue da quasi un secolo capolavori senza tempo e volti indimenticabili del grande schermo. Sotto l’insegna del leone prende forma un prezioso archivio di oltre 4mila film, il più corposo che si conosca.

Sei nato oggi? Puoi contare su una grande vitalità e su di un istintivo ottimismo che ti porta sempre a vedere l’aspetto positivo di quel che accade. Nel lavoro ti affermi senza difficoltà ma il tuo amore per le cose preziose ti porta spesso a spendere al di là delle tue possibilità. In amore ti mostri stranamente timido e timoroso, ma, nonostante questo, non tarderai a trovare la persona che può renderti felice.

Celebrità nate in questo giorno:

1927 – Papa Benedetto XVI: Primo Papa emerito nella storia del Cattolicesimo, con le sue dimissioni ha dato avvio a una profonda rivoluzione nella Chiesa. Tedesco di Marktl, piccolo comune della Baviera.

1889 – Charlie Chaplin: È con lui che è nato il mito del cinema e con i suoi film ha raggiunto, probabilmente, la forma poetica più alta. Nato a Londra, Sir Charles Spencer Chaplin era figlio d’arte.

1844 – Anatole France: Autore di rara eleganza stilistica, nessuno più di lui ha incarnato lo spirito razionalista della Francia post-rivoluzionaria. Nato a Parigi e morto a Saint-Cyr-sur-Loire.

Scomparsi oggi:

1859 – Alexis de Tocqueville Nato a Parigi da famiglia aristocratica, il visconte Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville è considerato uno dei padri del pensiero liberale.