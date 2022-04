Castel San Lorenzo, trovato morto in un pozzo: fatale un malore

CASTEL SAN LORENZO. E’ stato un malore ad uccidere Giuseppe Lucia, 53enne di Castel San Lorenzo trovato morto la notte scorsa in una località di campagna. Il bracciante agricolo nella giornata di venerdì era uscito per raccogliere asparagi e non aveva più fatto ritorno a casa (leggi qui).

Trovato morto in un pozzo a Castel San Lorenzo: il dramma

Nella tarda serata erano scattati i soccorsi. Soltanto intorno alle 22 le forze dell’ordine che avevano iniziato le ricerche hanno rinvenuto il corpo del malcapitato.

Si trovava in località Farleta Santoianni di Castel San Lorenzo, a ridosso di un pozzo per la raccolta delle acque piovane. Purtroppo per lui non c’era nulla da fare.

La salma di Giuseppe Lucia è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Roccadaspide a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dopo l’esame esterno del cadavere da parte del medico legale il corpo è stato liberato. Causa del decesso è stato un infarto. Oggi si terranno le esequie. Giuseppe Lucia lascia la moglie e un figlio.