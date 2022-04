Morta a 5 anni: Palinuro ricorda Margarita

CENTOLA. Una targa per Margarita, la piccola di soli 5 anni morta un anno fa dopo essere precipitata dal sentiero dei Fortini. La cerimonia si terrà domenica 10 aprile alle ore 15.30, alla presenza di autorità civili e militari e arriva a pochi giorni dalla chiusura delle indagini sul caso.

Morte di Margarita a Palinuro: l’indagine

Nei giorni scorsi, infatti, la Procura di Vallo della Lucania ha archiviato la posizione del sindaco Carmelo Stanziola e dei genitori della piccola. Il primo era finito sotto indagine perché avrebbe mancato di vigilare sulla sicurezza del sentiero dei Fortini. Quest’ultimo sarebbe risultato privo di adeguata cartellonistica, necessaria a far comprendere i potenziali pericoli.

Per i genitori, invece, l’indagine era partita poiché la coppia si sarebbe incamminata con cinque figli piccoli e senza una guida esperta, lungo il sentiero. Una condizione che non avrebbe permesso il necessario controllo sui minori.

La vicenda

Erano quasi le 13 del 22 maggio 2021 quando si consumò la tragedia. La piccola Margarita, di nazionalità tedesca, si trovava con i genitori e i fratelli lungo il sentiero dei Fortini alle spalle del porto di Palinuro.

Appena cominciata la salita, dopo pochi metri, il dramma. Margarita, forse per essersi sporta troppo o forse per essere scivolata, è caduta giù dal sentiero finendo nella scarpata e da qui in mare.

Il corpicino fu trasportato sulla banchina e affidato alle cure dei sanitari ma non ci fu nulla da fare. L’autopsia rivelò che la piccola era morta per annegamento.