Fondi Pnrr: Capaccio candida tre progetti

CAPACCIO PAESTUM. Fondi Pnrr per una serie di interventi di valorizzazione del patrimonio locale. L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato i progetti da candidare a finanziamento.

I progetti di Capaccio da finanziare con fondi Pnrr

Il primo è relativo al Parco Urbano la Collinetta per il quale è previsto un investimento da quasi 1,5 milioni di euro.

Fondi potrebbero arrivare anche per l‘area dell’Ulivone, a Capaccio Capoluogo. Una zona di importante valore naturalistico per la quale l’Ente punta a reperire fondi ministeriali per circa 960mila euro.

Sempre a Capaccio Capolugo è previsto un terzo progetto per i giardini di Piazza Tempone. In questo caso il costo delle opere di valorizzazione sarà di circa 920mila euro.

Il commento

«Recupero e valorizzazione del Parco Urbano la Collinetta di Capaccio Scalo, del Parco storico dell’Ulivone nonché del giardino storico di Piazza Tempone di Capaccio Capoluogo: sono questi i tre progetti su cui abbiamo deciso di puntare aderendo all’avviso pubblicato dal Ministero della Cultura.

Il Mic, infatti, nell’ambito del Pnrr, mette a disposizione dei finanziamenti per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. Si tratta di tre progetti che, complessivamente, valgono quasi tre milioni e mezzo di euro. Accedere al finanziamento ci aiuterebbe a realizzarli in breve tempo». Così il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.