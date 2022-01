Cilento: comuni inseme per ottenere il riconoscimento di area interna

Un Manifesto di Intenti per la candidatura di una proposta per una strategia di sviluppo per l’Area Interna “Cilento Montano – Longevità e stile di vita”. Un atto finalizzato ad ottenere il riconoscimento di Area Interna, ai sensi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). E’ l’iniziativa di Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro la Bruca, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella.

Cos’è la Strategia per le Aree Interne

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese.

Un progetto ambizioso di politica place based, che ha sviluppato nuove modalità di governance locale multilivello volte ad affrontare, attraverso l’adozione di un approccio integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, le sfide demografiche e dare risposta ai bisogni di territori caratterizzati da importanti svantaggi di natura geografica o demografica.

Territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione. L’Italia più “vera” ed anche più autentica, la cui esigenza primaria è quella di potervi ancora risiedere, oppure tornare.

Su tali luoghi la Strategia nazionale punta ad intervenire, investendo sulla promozione e sulla tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzandone le risorse naturali e culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità; in definitiva contrastandone l’ “emorragia demografica”.

L’iniziativa dei comuni cilentani

I comuni cilentani, ricadenti in area territorialmente contigua e caratterizzati dal fatto di essere un’area omogenea e strategica per lo sviluppo territoriale campano, hanno scelto di candidarsi quale ulteriore area pilota della Regione Campania, su cui poter avviare la sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

L’iter è avviato: le amministrazioni hanno anche elaborato una proposta dal nome “Cilento Montano – Longevità e Stili di vita” al fine di ottenere il riconoscimento di area interna che potrà essere occasione di rilancio per il territorio.