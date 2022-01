Capaccio Paestum, 5 milioni per la rigenerazione urbana

5 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana della Città di Capaccio Paestum. È stata ammessa a finanziamento la richiesta di contributo per la rigenerazione di circa cinquantamila metri quadrati di territorio comunale. Si tratta di fondi europei del Next Generation EU.

Il finanziamento, suddiviso per i prossimi 5 anni, è stato disposto dai Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. I progetti che il Comune di Capaccio Paestum metterà in campo riguarderanno le località di Cafasso, Santa Venere, Ponte Barizzo e Parco la Collinetta, nonché Via Italia 61, che sarà totalmente riqualificata, e Viale della Repubblica fino alla Laura.

«Ancora fondi in arrivo nella nostra Città per la realizzazione di lavori di rigenerazione urbana – afferma il sindaco Franco Alfieri – Grazie a questo importante finanziamento, metteremo su una serie di interventi mirati e di azioni studiate su misura per le diverse zone del territorio comunale, portando avanti in questo modo il percorso di riqualificazione urbana che abbiamo avviato all’indomani nel nostro insediamento».