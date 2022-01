Strada San Marco di Castellabate – Licosa: via libera ai lavori

Sono stati appaltati i lavori nella zona Vallone alto-Licosa. Si tratta di interventi mirati alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici e contro il rischio di calamità naturali.

La somma destinata all’esecuzione di questo lavoro è pari a 750.000,00 euro.

A breve inizieranno i lavori su questa strada che collega San Marco di Castellabate con Punta Licosa, vero e proprio sentiero naturalistico apprezzato dai tanti turisti che rimangono incantati dallo scenario e panorama che questo offre loro.

“Come Primo Cittadino di Castellabate sono felice di comunicare ai miei concittadini che a breve inizieranno i lavori sulla strada che collega San Marco e Punta Licosa. Tutti ne conoscono la bellezza e le peculiarità soprattutto come sentiero naturalistico, i turisti ormai l’apprezzano per la bellezza del panorama che da lì è possibile ammirare. Riuscire a preservare le bellezze del nostro territorio è il nostro obiettivo primario e continueremo a lavorare per realizzarlo appieno”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Come Assessore ai lavori pubblici sono soddisfatta del nostro operato e delle scelte che stiamo portando avanti. Sono compiaciuta nel comunicare che gli interventi previsti si avvieranno presto”, afferma l’Assessore Nicoletta Guariglia.