Sicignano, nuove regole per la viabilità in centro

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Nuove regole per la viabilità in centro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Orco, ha dato seguito alle indicazioni emerse lo scorso ottobre, in seguito ad una riunione con le autorità comunali, la polizia municipale e i carabinieri.

Durante il vertice “si conveniva sulla necessità di regolamentare la viabilità , con particolare riferimento anche al tratto di strada di via Mario Pagano che attraversa il centro urbano del capoluogo, anche valutando l’opportunità di istituire un senso unico di circolazione “in senso orario” direzione Petina, nel rispetto delle previsioni di cui al codice della strada”, spiegano da palazzo di città.

Ciò poiché molto spesso si verifica il congestionamento del traffico veicolare su tutta via Mario Pagano e via Caracciolo, soprattutto in concomitanza con il transito dei trasporti pubblici. L’amministrazione comunale ha dato ora seguito alle proposte dando mandato di attivare in via sperimentale un senso unico di circolazione “in senso orario” direzione Petina.