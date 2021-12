L’Almanacco del 14 Dicembre 2021

Almanacco del 14 Dicembre 2021:

Santi del giorno: San Giovanni della Croce (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Agnello di Napoli (Abate)

San Matroniano (Eremita)

San Nicasio di Reims (Vescovo)

San Pompeo di Pavia (Vescovo)

San Venanzio Fortunato

Etimologia: Pompeo, antico gentilizio diffuso presso i Romani, deriva dal greco “pompeœs”, che significa “condottiero, guida”. Altri lo reputano originario da dialetti italici, probabilmente dall’osco “Pompaios”, e quindi da “pompe”, in greco “cinque”. Era in tal modo, infatti, che si designava il quinto figlio.

Proverbio del giorno:

Tutti son bravi quando il nemico fugge.

Aforisma del giorno:

Non vedo matrimoni che falliscano più presto e si offuschino come quelli che cominciano dalla bellezza e dai desideri amorosi. Vi occorrono fondamenti più solidi e fermi; quella vivacità bollente non vale nulla. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1995 – Fine della guerra in Jugoslavia: Con gli accordi di Dayton (formalizzati a Parigi il 14 dicembre del 1995) fu messa la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (queste ultime due unite nella Federazione jugoslava, fino alla definitiva separazione nel 2006).

Sei nato oggi? Hai una natura dolce ed ipersensibile che, a volte, ti induce alla malinconia. Un’attività sociale, che ti permetta di sentirti utile, e magari coincidente con la tua professione, potrebbe contrastare questa tendenza e darti serenità e soddisfazione. In amore potrai unirti solo con un partner che condivide la tua visione della vita: forse tarderai ad incontrarlo, ma quando accadrà sarà per sempre.

Celebrità nate in questo giorno:

1915 – Ave Ninchi: Tra gli anni Quaranta e Sessanta è stata una grande protagonista del cinema italiano, in particolare della commedia accanto a mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona.

1965 – Vinicio Capossela: Cantautore e musicista tra i più originali del panorama italiano, noto per le contaminazioni tra vari generi e tra questi ultimi e la letteratura. Nato ad Hannover, nella Bassa Sassonia.

Oroscopo del giorno