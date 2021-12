Viabilità: incontro in Provincia per i sindaci Cilento e Diano

A Palazzo S. Agostino, nella sede della Provincia di Salerno, si sono tenuti due incontri con i sindaci delle due Aree “Cilento Interno” e “Vallo di Diano” per programmare gli interventi di miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali finanziati dai fondi complementari del PNRR.

“La Provincia di Salerno – afferma il Presidente Michele Strianese – ha ottenuto 10 milioni di euro per migliorare la viabilità e l’accessibilità alle aree interne del Cilento e del Vallo di Diano, da spendere dal 2022 al 2026. Evitare l’ulteriore spopolamento di aree interne della nostra Provincia è una missione fondamentale e assicurare i servizi essenziali a migliaia e migliaia di cittadini è un dovere delle istituzioni”.

“Insieme alla Regione Campania ed al Presidente De Luca stiamo facendo di tutto per rafforzare la rete dei collegamenti stradali sia tramite manutenzione delle strade esistenti, che con la messa in sicurezza di opere come ponti e viadotti che, spesso, risultano insicuri e fatiscenti. Alta Valle del Calore, Alta Valle del Sele, Alburni, Vallo di Diano vanno tutelati e valorizzati soprattutto assicurando una viabilità efficiente e sicura”, conclude Strianese.