Anche ad Agropoli la Lega scende in piazza a difesa del Natale

La Lega dice NO al testo europeo che vorrebbe sostituire le terminologie cristiane del Natale con nuove diciture laiche. “Mercoledì 8 dicembre 2021, – annuncia Fabiana Gardini, responsabile regionale del Dipartimento Cultura della Lega – in provincia di Avellino, Salerno e Napoli saremo in piazza per testimoniare il nostro dissenso verso le assurde direttive della Comunità europea”.

Protagonista dell’iniziativa della Lega anche Agropoli. Gli attivisti saranno in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 10.30 alle 13.

“Verrà distribuito anche materiale informativo sulle direttive europee, appena sventate anche grazie al lavoro dei parlamentari europei della Lega che prevedevano nuove terminologie laiche per sostituire la tradizione cristiana del Natale”, fanno sapere dal partito.