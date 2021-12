Castellabate, salvati cinque diportisti in difficoltà

Nella nottata del 1 dicembre 2021 gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, hanno soccorso e tratto in salvo 5 persone a bordo di un’imbarcazione da diporto che, a causa di una grave avaria, era alla deriva a circa 10 miglia dal porto di Santa Maria di Castellabate.

Nella tarda serata, è giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno, una chiamata di soccorso da parte dei diportisti in difficoltà.

La sala operativa ha immediatamente inoltrato la segnalazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, competente per territorio, che inviato sul posto la dipendente motovedetta CP 2111; l’equipaggio, nonostante le avverse condizioni meteo marine, è riuscito a raggiungere l’imbarcazione, recuperando tutti e 5 gli occupanti e riportandoli in sicurezza presso il Porto di Agropoli.

Le operazioni sono terminate con successo in tarda nottata, con i diportisti incolumi.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero dell’unità navale, a cura del proprietario.

Si ricorda che per le emergenze in mare il numero 1530 è attivo su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24.