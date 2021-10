L’Almanacco del 13 Ottobre 2021

Almanacco del 13 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Comgano (Abate)

Sant’Edoardo (Re)

Santa Parasceve la giovane (Eremita)

San Teofilo di Antiochia (Vescovo)

Santa Chelidonia di Subiaco (Solitaria)

San Geraldo D’Aurillac

Etimologia: Edoardo, “Eadward”, trasformatosi poi in “Edward”, è il nome anglosassone dal quale deriva il nostro Edoardo. Si compone di “éad”, “proprietà, ricchezza”, e “weard”, “guardiano”, indicando “colui che vigila sui beni, sulle ricchezze”. Diffuso in Italia dai Normanni, rimane tuttora frequente nelle zone da loro dominate..

Proverbio del giorno:

Pagare e morire, si è sempre in tempo.

Aforisma del giorno:

Le infedeli al marito, sono capaci di essere fedeli all’amante. (S. Freud)

Accadde Oggi:

1884 – Istituito il meridiano di Greenwich: Individuare il meridiano “fondamentale” per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo, in base a un Tempo Universale. Con quest’obiettivo 41 delegati di 25 nazioni si ritrovarono alla Conferenza internazionale dei Meridiani a Washington, lunedì 13 ottobre 1884.

1792 – Inizia la costruzione della Casa Bianca: Nessuna festa né cerimonia ufficiale per l’inizio dei lavori della residenza presidenziale più nota al mondo, la Casa Bianca, che avvenne il 13 ottobre del 1792.

Sei nato oggi? Decisamente sei nato in un giorno molto fortunato: la buona sorte accompagna tutto quel che fai, accordandoti amore, denaro, successo nel lavoro e protezione nei momenti difficili. é una situazione invidiabile, ma il rischio è che, viziato da tanta fortuna, tu rimanga per sempre un eterno bambino che non si assume mai le sue responsabilità.

Celebrità nate in questo giorno:

1925 – Margaret Thatcher: Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la “lady di ferro”, per l’intransigenza e la determinazione con cui portò avanti le proprie idee politiche, spesso dimostratesi impopolari e che tuttora dividono. Nella storia inglese resta un personaggio di gran rilievo, in quanto prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro del Regno Unito.

1964 – Marco Travaglio: È la penna più sferzante del giornalismo italiano contemporaneo. Formatosi nell’orbita del grande Indro Montanelli, che lo indicò come suo erede, è anche uno scrittore di successo, grazie ai libri-inchiesta sugli scandali della politica italiana.

1964 – Dario Ballantini: Come volto del principale tg satirico strappa molti sorrisi con le sue imitazioni, lontano dalle telecamere miete consensi con la trentennale attività di pittore. Toscano di Livorno.

Scomparsi oggi:

2016 – Dario Fo: Sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Nato a Sangiano, in provincia di Varese.