Promozione: quattro squadre a punteggio pieno

Nel weekend si è svolto il secondo turno del campionato di Promozione del girone E, con il successo interno della Poseidon che trova il secondo successo di fila, il Real Palomonte frena contro il San Mango mentre l’Herajon subisce il secondo ko consecutivo. Vediamo i risultati:

I risultati

SABATO ORE 15:30

F.C. Sarnese 1926 – Giffonese 3 – 1

Rocchese – G.S. Herajon 1956 2 – 1

Sanseverinese – Pro Sangiorgese 4 – 0

Sporting Pontecagnano – Giffoni Sei Casali 0 – 1

Temeraria 1957 San Mango – Real Palomonte 1 – 1

U.S. Poseidon 1958 – Nocera Superiore R53 3 – 1

DOMENICA ORE 15:30

Academy Ebolitana – Centro Storico Salerno 1 – 3

CLASSIFICA P.TI

1. F.C. Sarnese 1926 6

2. Centro Storico Salerno 6

3. Giffoni Sei Casali 6

4. U.S. Poseidon 1958 6

5. Real Palomonte 4

6. Sanseverinese 3

7. Pro Sangiorgese 3

8. Rocchese 3

9. Temeraria 1957 San Mango 2

10. Nocera Superiore R53 1

11. Academy Ebolitana 0

12. Sporting Pontecagnano 0

13. Giffonese 0

14. G.S. Herajon 1956 0

Il prossimo turno

Il terzo turno del campionato di Promozione riguardante il girone E vede sfide molto interessanti che coinvolge i piani alti ed i piani bassi della classifica, rispettivamente Giffoni Sei Casali – Centro Storico Salerno e Real Palomonte – U.S. Poseidon 1958, mentre G.S. Herajon 1956 – Sporting Pontecagnano per la zona retrocessione . I riflettori si sposteranno anche nelle posizioni centrali della classifica come la sfida tra Pro Sangiorgese e Temeraria 1957 San Mango che vede in vantaggio di un punto i padroni di casa.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO ORE 15:30

Giffoni Sei Casali – Centro Storico Salerno

Stadio Comunale “Gregorio Giannattasio” a Prepezzano

Nocera Superiore R53 – F.C. Sarnese 1926

Nocera Superiore

Pro Sangiorgese – Temeraria 1957 San Mango

Stadio Comunale “Domenico Sessa” a Castel San Giorgio

Sanseverinese – Academy Ebolitana

Comunale “Superga” a Mercato San Severino

DOMENICA

ORE 10:30

G.S. Herajon 1956 – Sporting Pontecagnano

Stadio Comunale “S. Apadula” a Capaccio

ORE 15:30

Giffonese – Rocchese

Stadio Comunale “Giuseppe Troisi” a Giffoni Valle Piana

Real Palomonte – U.S. Poseidon 1958

Stadio “San Biagio” a Palomonte