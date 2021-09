Castellabate e Agropoli piangono Tommaso Gorga: aveva solo 15 anni

Castellabate e Agropoli, due comunità in lutto per la morte del giovanissimo Tommaso Gorga. Aveva soltanto 15 anni, ma purtroppo la sua vita è stata drammaticamente interrotta da un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri (17 settembre) sulla via del Mare in località Buonanotte, a Castellabate.

Il tragico incidente di Tommaso Gorga

Il giovane, originario proprio del centro di Benvenuti al Sud, viaggiava probabilmente verso casa quando si è scontrato frontalmente contro una vettura guidata da un anziano residente in una frazione di Montecorice. Terribile l’impatto. Il 15 enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Immediati i soccorri. Le condizioni di Tommaso Gorga sono apparse subito gravissime ai sanitari del 118, presenti insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale.

Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al “San Luca” di Vallo della Lucania dove i medici hanno disposto per lui un delicato intervento chirurgico per l’amputazione di due arti; purtroppo, però, le sue condizioni sono precipitate. Tommaso Gorga è spirato in serata. Intorno alle 21 la notizia si era già diffusa a Castellabate, comune d’origine del 15enne ed Agropoli, la città dove frequentava la scuola, il liceo “Alfonso Gatto”.

Il dolore

Gli amici hanno espresso parole di grande dolore per la sua morte. Tommaso Gorga amava stare con loro e le due ruote erano la sua passione.

Le reazioni

«La morte di un ragazzo lascia inebetiti, increduli, senza parole perché le parole non si trovano. C’è solo il silenzio di un dolore muto». Queste le parole del sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri. Anche il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Tommaso Gorga. «Oggi è un giorno di lutto per la nostra comunità. Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Quando si perde la vita in simili circostanze è sempre un grande dolore e lo è ancora di più quando a morire è un giovanissimo. Apprendere queste notizie lascia impietriti e sgomenti. Posso solo esprimere il mio cordoglio alla famiglia», ha detto il sindaco agropolese.

E tantissimi sono i messaggi che in queste ore stanno arrivando ai familiari straziati dal dolore.

Purtroppo la via del Mare nel tratto tra San Marco di Castellabate, Ogliastro Marina e Montecorice più volte è stata teatro di incidenti e in molti chiedono interventi alla Provincia affinché garantisca una maggiore sicurezza dell’arteria.