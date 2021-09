Beni della Provincia in vendita: ecco quelli di Cilento e Diano

Beni della Provincia di Salerno in vendita. L’Ente con sede a Palazzo Sant’Agostino ha pubblicato il bando per la vendita di immobili compresi nel piano delle alienazioni approvato dal consiglio la scorsa primavera.

Beni della Provincia in vendita in Cilento e Diano

Tra i beni in vendita ce ne sono anche alcuni del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. Nello specifico un’area di sedime di una ex casa cantoniera demolita a Capaccio Paestum; l’area occupata dal fabbricato che sorgeva su due livelli ha un’ampiezza i 294 metri quadri; se ne aggiungono 497 di giardino esterno.

E ancora: un locale terraneo con tre garage in via Pisacane di Sala Consilina (costo 310mila euro); l’ex casa cantoniera di Atena Lucana su due livelli (50mila euro), un terreno sito a Casal Velino sede di un distributore di carburante (100mila euro).

L’asta pubblica è singola per ciascun lotto e non sono ammesse offerte cumulative. Il termine per la presentazione delle offerte è fissata per il 29 ottobre alle ore 12.