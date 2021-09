Ugo Schiavo, Us Agropoli: “Pronti per partire, mercato ancora aperto”

Esordio alle porte per l’Us Agropoli che sabato giocherà in Coppa Italia sul campo della Calpazio. A parlare in casa delfina è stato Ugo Schiavo, direttore generale del team allenato da Giuseppe Cianfrone.

Le parole di Ugo Schiavo sul calendario

“Le mie impressioni sul calendario sono positive: fermo restando che nessuna delle partite sarà semplice sono contento del sorteggio, perché iniziamo sicuramente in casa. Sulle squadre forti sulla carta posso dire che potrebbe essere positivo affrontarle in trasferta all’andata ed in casa al ritorno, su un campo grande che conosciamo bene. Non sarà semplice affrontare gli incroci ravvicinati con Scafatese, Castel San Giorgio ed Angri: dovremo cercare di limitare i danni ed uscire bene da quelle tre gare significherebbe sicuramente tanto”.

Il dg sul test di ieri

“Sulla gara con il Giffoni Sei Casali posso dire che la squadra ha fatto bene contro una squadra di tutto rispetto in Promozione. Primo tempo ottimo con meccanismi che iniziano a vedersi un po’ in tutti i reparti. L’intesa sul campo migliora ed il 4-3-3 di mister Cianfrone sembra sempre più adatto a questa squadra. Bene Bacio Terracino a sinistra, ragazzo tecnico e veloce, bene Vitelli a destra e capitan Margiotta al centro. Il 3-0 del primo tempo la doppietta del capitano, con gol su punizione, e la rete a pallonetto di Vitelli ha convinto tutti. Ottima la prova anche degli under messi in campo tra primo e secondo tempo: la squadra è ancora in rodaggio ma per ora siamo soddisfatti”.

La chiusura sul mercato di Ugo Schiavo

“Sul mercato rimaniamo sempre attenti e per noi non è chiuso. Il presidente Infante vorrebbe fare un regalo ulteriore al mister e alla tifoseria. Adesso testa alla Coppa per il doppio impegno di sabato e di mercoledì, poi saremo in grado di fare un piccolo bilancio”.