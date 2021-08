Oroscopo: Sagittario, in amore siete vulnerabili

Ariete

Finalmente avrete i mezzi per realizzare un ambizioso progetto. Vivete un amore attimo per attimo.

Toro

Non vale la pena prendersela per gli alti e bassi negli affari. In amore serve un chiarimento.

Gemelli

Negli affari tempo di riflessione ma presto dovrete passare all’azione. In amore siate voi stessi.

Cancro

Non accettate incarichi di lavoro superiori alle vostre forze. Amore inconcludente.

Leone

Situazione astrale difficile non vi impedirà di rilanciare la vostra attività. In amore colpi di scena

Vergine

Gli eventi vi costringeranno a cambiare le priorità. In amore vi fate troppe domande

Bilancia

Certi progetti di lavoro sono troppo ambiziosi e rischiosi. Evitate la crisi di un amore valido.

Scorpione

Se volete ottenere risultati duraturi non bruciate le tappe. Indecisione sentimentale pericolosa.

Sagittario

Rischiate di entrare in rotta di collisione con un collaboratore. In amore siete invece vulnerabili.

Capricorno

Nel lavoro non lasciatevi condizionare. Si risveglia un amore che davate per morto.

Acquario

Potete buttarvi in nuove avventure professionali. Fine di un amore tormentato.

Pesci

Gli imprevisti nel lavoro non devono scoraggiarvi. Non siate intransigenti e severi con il partner