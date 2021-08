Casal Velino: altare di San Matteo distrutto dai vandali

CASAL VELINO. Un atto vandalico che ha distrutto l’altare di San Matteo posto dinanzi alla Chiesetta dei due Fiumi a Casal Velino. Ieri mattina l’amara scoperta. Uno dei membri dell’Associazione I Fedeli di San Matteo ha trovato la parte superiore dell’altare in marmo distrutta e ridotta in mille pezzi.

Immediatamente ha fatto scattare l’allarme. Indignati i fedeli di San Matteo che con sacrificio avevano fatto realizzare l’altare così come con tanti sacrifici da tempo sono impegnati a tutelare e salvaguardare la Chiesa che ha un grande valore per la comunità e per tutti i fedeli di San Matteo.

La chiesa di San Matteo

La chiesa ha preservato le spoglie del Santo Patrono di Salerno per circa cinque secoli dal 450 al 6 maggio del 954. L’associazione, con il presidente Alfonso Grieco si è adoperata negli ultimi anni a ristrutturare la Chiesa, chiedendo più volte all’amministrazione locale maggiori interventi di tutela per il luogo di culto di inestimabile valore.

Altare di San Matteo vandalizzato: le reazioni

L’episodio ha sollevato indignazione e rabbia. La vice presidente dell’associazione Anna Maria Bertolini, ieri mattina ha informato il sindaco di Casal Velino, il parroco Don Pietro Sacco e i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Vallo guidati dal Capitano Annarita D’Ambrosio.

All’esterno della chiesa ci sono delle telecamere di video sorveglianza fatte installare proprio dall’Associazione. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri per cui non è da escludere che l’autore o gli autori degli atti a vandalici possano essere identificati.

«Ci dispiace non poco per quello che è accaduto – dice la vice presidente – ci piange il cuore, da tempo chiediamo una maggiore attenzione anche da parte della comunità locale. É assurdo che qualche scalmanato han potuto agire senza che nessuno si sia accorto di nulla».

La festa

L’episodio è arrivato a pochi giorni dalla preparazione dei solenni festeggiamenti per San Matteo. A Casal Velino il 20 agosto, quindi un mese prima rispetto alla grande festa di Salerno, si celebra la Messa in onore del Santo.

Quest’anno è previsto un momento unico con la famiglia Grieco. Questa donerà una riproduzione del Panno di San Matteo rinvenuto nella Cappella del Santo, a Padula.

Per l’occasione è stata organizzata una bella giornata da tenersi proprio dinanzi alla Chiesa dove i vandali sono entrati in azione.

Ad Duo Flumina ribadisce il presidente Grieco e mi auguro che la comunità locale abbia finalmente contezza dell’importanza di questo luogo. In attesa delle indagini dei carabinieri i fedeli chiedono ai concittadini di Casal Velino di vigilare a diventare sentinelle del luogo di culto conosciuto ed apprezzato anche dal Santo Padre.