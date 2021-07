Volley Under 19 Femminile ad Agropoli: oggi il via alla fase finale

Lo scorso 12 luglio si sono concluse le Finali Interregionali Under 19 femminili. Al termine delle quali otto formazioni hanno staccato la qualificazione per le Finali Nazionali Giovanili CRAI in programma da oggi ad Agropoli, sino a dopodomani. Quattro le squadre qualificate di diritto alla finale nazionale, ovvero quelle appartenenti alle regioni posizionate nei primi quattro posti del ranking stilato in base al numero di squadre partecipanti al rispettivo campionato di categoria. Quindi ad Uyba Volley (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), Volley Academy Sassuolo (Emilia Romagna) e Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio) aggiunti altri otto team decretati dalle finali interregionali.

Volley Under 19 Femminile ad Agropoli: le squadre qualificate

Le teste di serie sono quindi Uyba Volley (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), Volley Academy Sassuolo (Emilia Romagna) e Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio). A queste si sono aggregate le vincitrici delle fasi finali interregionali ASD Volley Friends Roma (Lazio), Club76 Fenera Chieri (Piemonte), Azzurra Volley S.Casciano (Toscana), Lemen Volley ASD (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto), Igor Volley (Piemonte), Arzano Volley (Campania), e Volley Academy Wekondor (Sicilia).

Le 12 squadre già dai giorni scorsi ad Agropoli

Le 12 società che si contenderanno il titolo nazionale Under 19 femminile hanno raggiunto Agropoli nei giorni scorsi. Ieri al PalaCilento di Torchiara si è tenuto il consueto check sanitario delle 12 società, tutte sottoposte regolarmente a tampone rapido. In serata, nell’aula consiliare del Comune di Agropoli, si è tenuta la Riunione Tecnica Ufficiale. Presenti il presidente della Fipav Campania Guido Pasciari (anche presidente del COL), il presidente della Commissione Esecutiva Giovanni Sada, il responsabile degli Ufficiali di Gara Giovanni Landi, il presidente del Comitato Territoriale Massimo Pessolano, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il consigliere Federale Felice Vecchione, il segretario della Commissione Esecutiva Carlo DiMambro e il responsabile delle sistemazioni alberghiere Biagio Motta.

Il programma delle partite

Saranno tre le strutture ad ospitare le gare della fase finale del volley femminile Under 19. il Palasport “A. Di Concilio” ed il Pala Green ad Agropoli ed il PalaCilento a Torchiara. Oggi gare alle ore 9:00, 11:00, 15:30 e 17:30 nelle due strutture agropolesi. Si replica domani con il termine della fase a gironi prevista con gare alle 9:00 e alle 11:00 sempre negli stessi due impianti. Poi le prime gare delle finali nel pomeriggio alle 15:30 e alle 17:30 con l’aggiunta del PalaCilento di Torchiara alle due sedi agropolesi. Domenica le finalissime alle ore 9:00 e alle ore 11:00 con il Pala Di Concilio ad ospitare quella dal primo al quarto posto, il Pala Green dal quinto all’ottavo, e il PalaCilento dal nono al dodicesimo.



Tutte le partite in streaming

Le parole sindaco sulle fase finale del Volley Under 19 Femminile: “Per Agropoli è un onore ospitare un evento di questo rilievo. Ringrazio la Fipav e il Comitato Regionale per la scelta delle nostre strutture. In tanti hanno lavorato alacremente per la riuscita della manifestazione. Siamo sicuri che le nostre strutture ricettive e gli impianti saranno all’altezza”.

Tutte le sfide scudetto della Finali Nazionali Giovanili Crai Under 19 Femminili di Città di Agropoli in diretta streaming sul canale YouTube della FipavCampania. Ecco il link utile https://bit.ly/3eHqPGe