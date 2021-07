Ad Agropoli e Torchiara le finali nazionali under 19 femminile di volley

La Città di Agropoli ospiterà le finali nazionali under 19 femminile di Volley in programma dal 23 al 25 luglio. Prenderanno parte all’evento 12 squadre che si sono qualificate nelle fasi precedenti, provenienti da diverse parti di Italia. In particolare: ci saranno le teste di serie: ASD Pro Patria Milano (Lombardia), la pluricampione Imoco Volley (Veneto), PCV Pontellise (Emilia Romagna) e Valdarno Volley (Toscana).

Inoltre, le vincitrici delle fasi interregionali: ASD Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Arzano Volley (Campania), Club76 PlayAsti (Piemonte), ASD Volley Friends Roma (Lazio), Fusion Volley Team (Veneto), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Visette Volley (Lombardia).

Tre le sedi che ospiteranno le gare: il Pala “Di Concilio” di via Taverne, il Palagreen di via del Piaggese, il Pala Cilento di Torchiara. Sono 24 le gare in programma, distribuite tra le diverse strutture, a partire da venerdì 23 luglio alle ore 9,00 fino a domenica 25 luglio, quando verranno disputate le finali. Giovedì 22 luglio alle ore 19.00, nell’Aula consiliare del Comune di Agropoli si terrà l’evento di presentazione.

«Nella Città di Agropoli – affermano il sindaco Adamo Coppola e il consigliere delegato allo sport Giuseppe Cammarota – torna lo sport che conta. Siamo contenti di ospitare le finali nazionali di pallavolo femminile, uno degli sport preferiti da tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio. Squadre provenienti da diverse regioni italiane, con relativi accompagnatori che verranno qui per fare sport ma avranno nel contempo modo di scoprire le bellezze della nostra Città, dove magari ritornare per le vacanze».